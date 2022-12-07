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Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компанииРБК: покупатель заводов Fazer Тулупов заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Головной офис Fazer не контролировал сотрудников в России, поэтому компания недополучала прибыль. Об этом рассказал в интервью РБК Алексей Тулупов, владелец булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который весной приобрел российские заводы финской компании.

Он утверждает, что Fazer закупала сырье и материалы для своего производства в России в среднем на десять процентов дороже, чем «Коломенский». «Так происходило потому, что финны не контролировали сотрудников. У меня есть мое мнение, что это было воровство или идиотизм, но оно не доказано судом», — заявил Тулупов.

Он также сообщил, что на площадке Fazer, которая производила в 1,5 раза меньше, чем «Коломенский», работало в 1,5 раза больше сотрудников. Кроме того, новый владелец финской компании рассказал, что у Fazer в три раза больше наименований товаров, чем у «Коломенского». «Но в этом нет смысла, потому что каждый продукт нужно продвигать, чтобы он был узнаваемым», — пояснил Тулупов.

«Коломенский» купил российский бизнес финской компании Fazer в апреле. Речь идет о четырех фабриках: трех в Санкт-Петербурге и одной в Москве. В общей сложности там работает свыше двух тысяч человек. Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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