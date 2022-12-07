Обновление «Колизей» для Elden Ring на Xbox уже доступно
Состоялся релиз обновления «Колизей» (1.08) для Elden Ring на всех платформах, которое вчера представили разработчики. Апдейт уже можно загрузить бесплатно на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.
С обновлением «Колизей» в игре появятся 3 арены — Лимгрейва, Лейнделла и Кэлида. Игроки на них смогут участвовать в многопользовательских битвах: дуэли, массовые потасовки и командные противостояния. Кроме многопользовательских нововведений, апдейт для Elden Ring добавляет пять новых причесок, которые вы можете выбрать с помощью настройки персонажа.
Обновление также исправляет некоторые ошибки, немного правит баланс и вносит другие небольшие изменения.
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