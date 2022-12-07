. Обзор геймплея Dead Island 2 показали в новом видео, игра выходит в апреле
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Обзор геймплея Dead Island 2 показали в новом видео, игра выходит в апреле

Обзор геймплея Dead Island 2 показали в новом видео, игра выходит в апреле


В августе этого года игру Dead Island 2 повторно представили, сообщив, что проект выйдет в феврале 2023 года. Позже разработчики перенесли дату релиза проекта на апрель 2023 года, но обещали поделиться большим количеством материалов по игре в ближайшее время.

Разработчики действительно начали делиться новой информацией по игре Dead Island 2. Они опубликовали новый трейлер, который длится почти 4 минуты, с обзором геймплея игры. В нем можно видеть массовое уничтожение зомби разными видами оружия в живописных локациях игры. Напомним, разработчики заявляют, что в игре используется некая технология Zombie Infestation — «самая продвинутая система расчленения зомби в играх».


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Вместе с тем, авторы Dead Space показали отличия разных изданий игры:


Релиз Dead Island 2 должен состояться 28 апреля 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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