. Оксана Самойлова нанимала нянек за бешеные деньги
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Оксана Самойлова нанимала нянек за бешеные деньги

Оксана Самойлова нанимала нянек за бешеные деньги
Модель Оксана Самойлова призналась, что сильно переплатила за услуги няни. Благодаря подписчикам звезда Интернета вдруг поняла, что агентство по подбору персонала на протяжении двух лет ее обманывало. Блогер и мама четырех детей Оксана Самойлова заподозрила, что слишком много платит няням, которых в семью присылает агентство. 6 декабря девушка решила поинтересоваться у своих подписчиц, сколько получают их няни за день работы. В ответах, которые получила звезда, значились суммы в диапазоне от 2 000 до 6 000 рублей.
Как оказалось, у ее сына Давида есть хорошая няня. А вот постоянную няню для старших детей она не может найти уже очень давно. И попытки найти достойный вариант обходятся в копеечку. «Агентство на протяжении этих двух лет присылает нам нянь за 8 000 рублей в сутки. При этом говорит «Вы что! Сейчас такие времена, меньше, чем за 8 000 рублей никто не пойдет к вам работать». И присылает нянь. Я таким няням даже 3 000 не платила бы, честно говоря. Потому что складывается ощущение, будто они впервые вышли из дома и никогда с детьми не работали». По словам жены рэпера Джигана, эти няни удивляются тому, что ребенка нужно кормить и гулять с ним, и вообще не знают, чем обычно занимаются с детьми. «Короче, я поняла. Мне нужно менять агентство», — сделала неожиданный вывод Оксана.
# Шоу-бизнес Самойлова Оксана
По материалам: z-aya

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