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Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель

Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ведущая и певица Ольга Бузова собралась замуж до конца 2022 года. Наверное, никакого события в мире шоу бизнеса уже так не ждут, как этого. Популярная телеведущая, певица, а с недавних пор и актриса Ольга Бузова успешна во всем, кроме – увы – личной жизни. Неудивительно, что стоит артистке появиться с кем-то на публике – как все начинают заводить разговоры о свадьбе и будущих детях. Теледива уже давно хочет стать матерью. И даже публично назвала имена кандидатов на роли отцов своих будущих детей. Они оба — коллеги по шоу-бизнесу. Ольга заявила, что готова родить ребенка от певцов Джони или Сергея Лазарева. «Мне кажется, что я вообще выйду замуж в этом году. Смущает, конечно, что остается полтора месяца до Нового года», — заявила она в программе Пятого канала «Светская хроника».
Сначала все решили, что знают нового претендента на сердце Бузовой. Во время недавнего выступления Ольги Бузовой в Минске на сцену вышел мужчина с роскошным букетом и страстно обнял артистку. Потом они прикрылись цветами и было очень похоже, что пара слилась в жарком поцелуе. А после вместе удалились за кулисы. Вот только таинственным незнакомцем с цветами оказался белорусский продюсер Дмитрий Ракусов. И он не свободен. У мужчины есть супруга и двое детей. Неужели Ольга решила изменить своему Да и телезвезла развеяла слухи. Сказала, что их с Дмитрием связывает исключительно дружба. И никакого поцелуя вообще не было. Так что вопрос – за кого в течение полутора месяцев выйдет замуж певица – остается открытым.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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