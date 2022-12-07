. Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опубликован предварительный топ лучших фильмов года

Опубликован предварительный топ лучших фильмов годаСайт Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года

Агрегатор оценок Metacritic опубликовал предварительный рейтинг лучших фильмов 2022 года.

Лидером списка оказалась картина «Солнце мое». На втором месте разместилась лента «Тар», на третьем — «Нет». Кроме того, в топ-15 главных фильмов были включены «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца», «Пуститься в путь», «Фабельманы», «Без медведей», «Благословление», «Мучения на островах», «Решение уйти», «Элвис» и «Варяг».

Перечень создавался на основе топ-списков, опубликованных известными сайтами и СМИ. Уточняется, что пока не обработаны рейтинги всех порталов и изданий, поэтому в будущем в списке могут произойти изменения.

Ранее портал опубликовал предварительный рейтинг лучших сериалов 2022 года. Список возглавил проект «Лучше звоните Солу».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как нейтрализовать его негатив 8 декабря
Какую опасность для людей представляет «холодное полнолуние» и как
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Опубликован предварительный топ лучших фильмов года
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре своих старых видео
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом 2008 года
IGN опубликовали сравнение графики ремейка Dead Space с оригиналом
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Toyota уволит всех сотрудников российского завода до конца года
Шамана едва не убили неадекватные люди
Шамана едва не убили неадекватные люди
Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей
Елена Николаева с мужем и годовалым сыном посетили модный музей
На Аллу Пугачеву набросились фанаты
На Аллу Пугачеву набросились фанаты
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.12.2022 (14 фото)
Член СПЧ Кирилл Вышинский предложил внести в УК РФ статью о русофобии
Член СПЧ Кирилл Вышинский предложил внести в УК РФ статью о русофобии
Atari анонсировала игру Akka Arrh для приставок Xbox — релиз 21 февраля 2023 года
Atari анонсировала игру Akka Arrh для приставок Xbox — релиз 21

Топ на сегодня

ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Названа альтернатива Германии среди импортеров российского газа
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
России предрекли трудности при экспорте пшеницы
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022

Еще по теме

5 игр из Game Pass в ТОП-20 Metacritic за первую половину 2022 года
Пользователи Сети назвали сто лучших фильмов всех времен
Десять лучших фильмов года версии Американского института кино
Десять лучших фильмов 2016 года версии Американского института кино