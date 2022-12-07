. Опубликован рейтинг смартфонов, максимально удовлетворяющих владельцев

Вадим Карасев

Популярный мобильный бенчмарк (программа, считывающая производительность устройства) AnTuTu выложил в сеть традиционный ежемесячный рейтинг самых полюбившихся пользователям смартфонов.

Первое место разработчики присудили флагманскому устройству Xiaomi 12S Ultra: им довольны свыше 95% пользователей. Покупатели отмечают высокое качество фото- и видеосъемки, а также общую производительность и быстродействие смартфона.

Второе место в списке самых полюбившихся девайсов заняла бюджетная модель от Huawei – Honor X40 GT. Доля положительных отзывов смартфона превысила 94%. Гаджет оснащен флагманским чипом 2021 года — Snapdragon 888 и плавным IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц.

"Бронза" по версии Antutu у инновационного складного смартфона Xiaomi Mix Fold2 (92% довольных пользователей). Среди плюсов девайса называются флагманская производительность, которую обеспечивает чип Snapdragon 8+ Gen 1, а также плотное прилегание двух экранов-половинок при складывании, чем пока не может похвастаться ни один из конкурентов Xiaomi.

Полный список самых полюбившихся пользователям смартфонов:

Xiaomi 12S UltraHonor X40 GTXiaomi Mix Fold 2Nubia Z40S ProVivo X FoldiQoo 10 ProOppo K10 5GHuawei Mate 50 ProMotorola X30 ProHonor Magic 3 Ultimate Edition.

Ранее сообщалось, что цены на iPhone 14 в России рекордно снизились. У базовой модели смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR, чип Apple A15 Bionic (2021 г.) и двойная основная камера с разрешением 12 Мп.