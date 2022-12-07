Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Сегодня, 14:25
Актер и ведущий Оскар Кучера жестко высказывается обо всех эмигрантах. Артист в новом интервью решил затронуть важные темы, которые сейчас обсуждают в обществе. Он оценил поступки сбежавших звезд и рассказал, что думает о них. Оскар Кучера с начала спецоперации неожиданно стал активно освещать темы политики. На его соцсети подписались несколько тысяч человек, его патриотичные взгляды разделяют россияне, а цитаты используют СМИ. Актер может достаточно жестко высказываться о различных персонах. Критиковал и Аллу Пугачеву, и Чулпан Хаматову, и Ренату Литвинову. А вот про Анатолия Белого, своего хорошего друга, ничего плохого не сказал. По его мнению, экс-звезда сцены поступил в высшей степени благородно. «Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. Для меня он остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь», сказал Кучера News.ru
Непонятно, общаются ли сейчас Белый и Кучера, потому что Анатолий на постоянной основе проживает в Израиле и пробует наладить творческую деятельность: он учит иврит, так как хочет играть спектакли на языке оригинала, а пока участвует в собственных постановках. Действительно, Белый во время спецоперации был связан контрактами — он участвовал в танцевальном шоу, а затем играл на сцене МХТ, которому отдал большую часть жизни. Летом появилась новость о том, что артист покинул Россию, но это долго никто не подтверждал. Только когда сам Анатолий публично выразил гражданскую позицию, стало понятно: он не вернется. К слову, театральное сообщество не приняло позицию актера. Единственный, кто ничего не сказал, был Константин Хабенский. Они не стали общаться на политические темы, новый худрук просто сказал, что всегда ждет Белого домой.
По материалам: z-aya