. Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом

Актер и ведущий Оскар Кучера жестко высказывается обо всех эмигрантах. Артист в новом интервью решил затронуть важные темы, которые сейчас обсуждают в обществе. Он оценил поступки сбежавших звезд и рассказал, что думает о них. Оскар Кучера с начала спецоперации неожиданно стал активно освещать темы политики. На его соцсети подписались несколько тысяч человек, его патриотичные взгляды разделяют россияне, а цитаты используют СМИ. Актер может достаточно жестко высказываться о различных персонах. Критиковал и Аллу Пугачеву, и Чулпан Хаматову, и Ренату Литвинову. А вот про Анатолия Белого, своего хорошего друга, ничего плохого не сказал. По его мнению, экс-звезда сцены поступил в высшей степени благородно. «Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. Для меня он остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь», сказал Кучера News.ruНепонятно, общаются ли сейчас Белый и Кучера, потому что Анатолий на постоянной основе проживает в Израиле и пробует наладить творческую деятельность: он учит иврит, так как хочет играть спектакли на языке оригинала, а пока участвует в собственных постановках. Действительно, Белый во время спецоперации был связан контрактами — он участвовал в танцевальном шоу, а затем играл на сцене МХТ, которому отдал большую часть жизни. Летом появилась новость о том, что артист покинул Россию, но это долго никто не подтверждал. Только когда сам Анатолий публично выразил гражданскую позицию, стало понятно: он не вернется. К слову, театральное сообщество не приняло позицию актера. Единственный, кто ничего не сказал, был Константин Хабенский. Они не стали общаться на политические темы, новый худрук просто сказал, что всегда ждет Белого домой.