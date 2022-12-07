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Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой

Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикойМаркетплейс Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой после жалобы депутата Хинштейна

Маркетплейс Ozon снял с продажи книги с ЛГБТ-тематикой после жалобы главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Об этом сам депутат сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, из продажи в том числе исчезло произведение «Лето в пионерском галстуке». Он заявил, что о наличии на площадке таких книг ему сообщили подписчики, и призвал рассказывать о подобных случаях.

«Буду реагировать незамедлительно. Только сообща мы сможем навести порядок», — написал Хинштейн.

Ранее стало известно, что сервис «ЛитРес» начнет снимать с продажи книги, которые могут попасть под действие нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Он также будет рекомендовать авторам книг переписывать тексты, чтобы их можно было вернуть в продажу после доработок и модерации.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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