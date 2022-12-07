. Песков заявил о конфронтационном характере оборонного бюджета США

Оборонный бюджет США на 2023 год носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России и нацелен на длительную дестабилизацию ситуации в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Документ был согласован обеими палатами конгресса США. Он предписывает направить дополнительно 800 миллионов долларов на оказание помощи Украине и более 6 миллиардов — на сдерживание России в Европе, разработку «всеобъемлющей стратегии» по борьбе с гиперзвуковым оружием, а также вводит запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере и обмен данными с Москвой по системам противоракетной обороны. Как писала «Парламентская газета», в Вашингтоне также намерены реализовать меры по исключению РФ из ряда международных структур, в том числе «Группы двадцати».

«Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, реализация такого документа в перспективе может иметь серьезные и длительные последствия для дестабилизации ситуации на европейском континенте.