. По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным достижением
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По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным достижением

По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным достижением
Бывшие участники Дом-2 начали стремительно приобретать себе квартиры за границей. Однако они стоят в разы дешевле по сравнению с Москвой, поэтому Черно не воспринимает это за достижение. Саша Черно решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с бывшими участниками Дом-2. Они начали массово приобретать квартиры за границей и невероятно гордятся тем, что в скором времени станут владельцами недвижимости в Дубаи. Произойдет это примерно ближе к 2026 году. Но сама Саша Черно не считает квартиру в Дубаи, как, например, у Пинчук или Африкантовой таким уж серьёзным достижением. Женщина обратила внимание, что в Москве квартиры стоят на порядок больше, поэтому она всё ещё озабочена вопросом покупки жилья.

Сейчас Черно никак не может понять, куда вложить свои накопления. К слову, ещё в ноябре Саша объявляла себя банкротом, однако уже сейчас она снова при деньгах. Она активно сравнивает недвижимость в России и других странах, хотя сама летом даже до Сочи не добралась. Интересно, как на Дом-2 завершится история Черно? Организаторы любят звать старых участников, чтобы натянуть им корону, а потом спустить с небес на землю...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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