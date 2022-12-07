. По мнению Саши Черно, квартира в Дубае не является серьёзным достижением

Вадим Карасев

Саша Черно решила прокомментировать ситуацию, которая сложилась с бывшими участниками Дом-2. Они начали массово приобретать квартиры за границей и невероятно гордятся тем, что в скором времени станут владельцами недвижимости в Дубаи. Произойдет это примерно ближе к 2026 году. Но сама Саша Черно не считает квартиру в Дубаи, как, например, у Пинчук или Африкантовой таким уж серьёзным достижением. Женщина обратила внимание, что в Москве квартиры стоят на порядок больше, поэтому она всё ещё озабочена вопросом покупки жилья.Сейчас Черно никак не может понять, куда вложить свои накопления. К слову, ещё в ноябре Саша объявляла себя банкротом, однако уже сейчас она снова при деньгах. Она активно сравнивает недвижимость в России и других странах, хотя сама летом даже до Сочи не добралась. Интересно, как на Дом-2 завершится история Черно? Организаторы любят звать старых участников, чтобы натянуть им корону, а потом спустить с небес на землю...