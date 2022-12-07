. Почему банки могут заблокировать карту ?

Специалист рассказал, почему банки блокирует карты. Известно, что банки имеют право блокировать карты клиента. В каком случае это происходит и как действовать, если вы лишились доступа к своим кровно заработанным, рассказал генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. По словам эксперта, банки обычно не блокируют карты просто так. Подобное случается, если платеж «не соответствует установленным критериям». Последние определяет закон, и кредитные организации обязаны контролировать его исполнение. «Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту», — сказал Лагуткин. Если вы совершили подозрительный перевод или получили таким образом деньги, банк может усомниться в законности операции в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. О подобных вещах кредитная организация обязана уведомить ЦБ РФ. Равно как и о сделках, которые совершают участники списка подозреваемых в таких правонарушениях. Если вдруг так получилось, что вашу карту заблокировали, следует связаться с банком и объяснить, как дела обстоят на самом деле, предоставить соответствующие документы и пр. Иногда предотвратить блокировку помогает комментарий о платеже или переводе, оставленный для сотрудников. Однако чаще всего пояснения бывает недостаточно. «В тоже время такого комментария может быть недостаточно для успешного проведения платежа», — отметил эксперт, его слова процитировало агентство «Прайм». Ранее эксперт Мери Валишвили рассказала о случаях, когда клиенту банка нужно самому немедленно блокировать карту, чтобы избежать потери всех денежных средств, который на ней находятся.