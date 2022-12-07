. Попова предупредила россиян об опасности пришедшего в этом году гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об опасностях гриппа, распространяющегося в этом году. В Россию пришел тот вариант вируса, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, указала она в эфире телеканала «Россия-1».

Это вирус А (H1N1), который в 2009 году проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, вызвав пандемию 2009-2010 года, пояснила глава федеральной службы. Этот вариант вызывает большое количество осложнений, подчеркнула Попова, указав на нередкие случаи летальных исходов.

По ее словам, власти принимают все необходимые меры в области противодействия распространения гриппа.

В частности, Роспотребнадзор подготовил методическое письмо для школ, рекомендующее распускать классы на дистанционное обучение в случае если доля не пришедших на занятия из-за болезни учеников превышает 20 процентов. В целом, по словам Поповой, система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с гриппом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко посоветовал россиянам вернуться к ношению масок в связи с сезонным ростом заболеваемости коронавирусом и гриппом.