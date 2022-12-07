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Правительство утвердило психиатрические противопоказания для опасных работ

Правительство утвердило психиатрические противопоказания для опасных работ

Правительство утвердило перечень психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вести профессиональную деятельность не смогут люди с психическими расстройствами, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. К таким расстройствами относятся:


органические, психические расстройства;
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения;
невротические расстройства, связанные со стрессом, соматоформные расстройства;
расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
умственная отсталость;
общие расстройства психологического развития.
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По материалам: pnp.ru

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