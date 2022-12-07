. Правительство утвердило психиатрические противопоказания для опасных работ

Правительство утвердило перечень психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вести профессиональную деятельность не смогут люди с психическими расстройствами, если они являются хроническими и затяжными с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. К таким расстройствами относятся:

органические, психические расстройства;шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения;невротические расстройства, связанные со стрессом, соматоформные расстройства;расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;умственная отсталость;общие расстройства психологического развития.