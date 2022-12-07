. Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы

Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы

Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы

Кто раньше не собирал игрушки из шоколадных яиц Kinder Сюрприз? Все от мала до велика старались следить за выходом новых коллекций, чтобы стать обладателями очаровательных цельных фигурок в виде динозавриков, акул, бегемотиков и пингвинов. Многие верны своему хобби до сих пор.

Упорные коллекционеры продолжают охотиться за шоколадными яйцами, чтобы получить сразу несколько удовольствий. Первое — от процесса выбора (главное, правильно трясти шоколадное яйцо), второе — от сокровища, которое удалось добыть. Предлагаем вам поностальгировать и взглянуть на примеры популярных коллекций 90-х и 00-х годов. Наверняка некоторые из этих игрушек по-прежнему хранятся у вас дома.

Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год

a.buslova

Коллекция «Акулы», 1995 год

Kinder Surprise
Picabu

Некоторые коллекционеры настолько увлечены игрушками из Kinder Сюрприз, что приобретают для них специальные боксы. Теперь это выглядит, как настоящий экспонат.

Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год

Picabu

Любители киндер-сюрпризов нередко сталкиваются с тем, что игрушки в новых коллекциях им попросту не нравятся. Многие убеждены, что фигурки стали сложнее и утратили свою привлекательность.

Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год

Jiffka

Коллекция «Львята-туристы», 1993 год

ordicyn

Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год

etsy

Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год

Kromm

Коллекция «Перевёртыши», 1998 год

rainbowblack

Ecли вы знаете чтo этo, вepoятнo вaм yжe бoльшe 100 лeт⁠⁠.


Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год

Kinder Surprise & Toys

Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год

Ruslan Yarovoy

Коллекция «Вампирята», 2000 год

Киндер СЮРПРИЗ Life

Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год

KentChannelTV

Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год

MyToyTV

Киндер-сюрпризы начали производить в ещё в 1974 году.

Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год

Kinder Vkindere

Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год

Kinder Surprise & Toys

Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год

Kinder Surprise

Здесь вы можете посмотреть, как раньше выглядели самодельные игрушки, которыми ещё несколько десятков лет назад развлекались дети.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две
Миро припечатала Аллу Пугачеву
Миро припечатала Аллу Пугачеву
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу
Елизавета Пескова сыграла тайную свадьбу
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Ольга Бузова выйдет замуж через несколько недель
Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС
Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС
Опубликован рейтинг смартфонов, максимально удовлетворяющих владельцев
Опубликован рейтинг смартфонов, максимально удовлетворяющих владельцев
Астролог Михаил Левин составил положительный прогноз на 2023 год
Астролог Михаил Левин составил положительный прогноз на 2023 год
Евгений Цыганов потерял родного человека
Евгений Цыганов потерял родного человека
Анита Цой разрешила изменять своему мужу
Анита Цой разрешила изменять своему мужу
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Лариса Андерсен предсказала время разгула зла 2022
Накрутка подписчиков YouTube
Накрутка подписчиков YouTube
Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует избегать
Топ основных ошибок при международных перевозках, которых следует

Топ на сегодня

В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
В российских магазинах захотели продавать овощи нестандартных размеров
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
Apple задумала перенести производство iPad из Китая
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
80-процентная инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до 13 декабря
Крупная распродажа DLC для Xbox и скидки на игры — 600+ позиций: до

Еще по теме

Скончался создатель Kinder Surprise Уильям Салис
Москвич умер, проглотив киндер–сюрприз с марихуаной
В Италии умер создатель Kinder Surprise
Die Aufdeckung der gefa lschten Fotos: «Verletzte Kinder von Aleppo» hat man auf verlassenen Ruinen in Aegypten gemacht (FOTO, VIDEO)