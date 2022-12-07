. Привет из детства: популярные коллекции Kinder Сюрприз из 90-х и 00-х, которые собирали дети, мамы и папы

Кто раньше не собирал игрушки из шоколадных яиц Kinder Сюрприз? Все от мала до велика старались следить за выходом новых коллекций, чтобы стать обладателями очаровательных цельных фигурок в виде динозавриков, акул, бегемотиков и пингвинов. Многие верны своему хобби до сих пор.

Упорные коллекционеры продолжают охотиться за шоколадными яйцами, чтобы получить сразу несколько удовольствий. Первое — от процесса выбора (главное, правильно трясти шоколадное яйцо), второе — от сокровища, которое удалось добыть. Предлагаем вам поностальгировать и взглянуть на примеры популярных коллекций 90-х и 00-х годов. Наверняка некоторые из этих игрушек по-прежнему хранятся у вас дома.

Коллекция «Бегемоты на каникулах», 1992 год

Коллекция «Акулы», 1995 год

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Некоторые коллекционеры настолько увлечены игрушками из Kinder Сюрприз, что приобретают для них специальные боксы. Теперь это выглядит, как настоящий экспонат.

Коллекция «Пингвины в баре», 1996 год

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Любители киндер-сюрпризов нередко сталкиваются с тем, что игрушки в новых коллекциях им попросту не нравятся. Многие убеждены, что фигурки стали сложнее и утратили свою привлекательность.

Коллекция «Попугаи-пираты», 2000 год

Коллекция «Львята-туристы», 1993 год

Коллекция «Слоны на пляже», 1995 год

Коллекция «Динозаврики-строители», 1994 год

Коллекция «Перевёртыши», 1998 год

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Ecли вы знаете чтo этo, вepoятнo вaм yжe бoльшe 100 лeт⁠⁠.

Коллекция «Зимние лягушки», 1993 год

Коллекция «Привидения в супермаркете», 2001 год

Коллекция «Вампирята», 2000 год

Коллекция «Крокодилы в школе», 1991 год

Коллекции «Лесные гномы» и «Гномы четыре сезона», 1990 и 1994 год

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Киндер-сюрпризы начали производить в ещё в 1974 году.

Коллекция «Зайцы на лыжах», 1996 год

Коллекция «Лисы-сыщики», 1998 год

Коллекция «Счастливые черепашки», 1991 год

Kinder VkindereKinder Surprise & ToysKinder Surprise

Здесь вы можете посмотреть, как раньше выглядели самодельные игрушки, которыми ещё несколько десятков лет назад развлекались дети.