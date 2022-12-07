. Проект нового оборонного бюджета США предполагает исключение России из "Большой двадцатки"

Вадим Карасев

Комитеты обеих палат Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере $858 млрд. В документе говорится о действиях по исключению России из "Большой двадцатки" и других организаций.

Не менее $800 млн планируется передать Киеву для поддержки сферы безопасности, что на $500 млн больше, чем в бюджетном запросе Белого дома. Нынешний проект расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности. Планируется ускорение доставки критически важных боеприпасов на Украину и восполнение запасов сопоставимой техники союзников и партнеров Штатов, которые направляют вооружение киевскому режиму.

Там же содержится требование к Пентагону представить стратегию противодействия гиперзвуковому оружию. От министра обороны США просят представить "всеобъемлющую стратегию по использованию асимметричных возможностей для отражения угрозы, исходящей от гиперзвуковых ракет".

В проекте прописаны расходы на сдерживание России. Около $6 млрд планируется потратить на эти цели. Проект также предусматривает "исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров", говорится в тексте документа. Устанавливается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны.



Авторы проекта потребовали снизить зависимость от российского топлива на всех базах в зоне ответственности европейского командования ВС США и указали на необходимость продления запрета на военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет.

Новый оборонный бюджет должен стать рекордным для США. Он оценивается в $847,3 млрд.

В прошлом месяце министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных площадок.