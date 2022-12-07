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Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам

Путин анонсировал дополнительные выплаты медикамПутин заявил о назначении дополнительных выплат медикам первичного звена и скорых с январяСюжетВыплаты россиянам:

С января 2023 года медицинским работникам первичного звена в России поднимут зарплаты — дополнительные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей анонсировал президент страны Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Начать, конечно, нужно с первичного звена здравоохранения, вот с января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в этом первичном звене здравоохранения, в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи», — сказал президент. Размер выплат будет зависеть от рода деятельности медработника и его должности, объяснил глава государства.

Путин добавил, что финансово поддержать медиков необходимо именно сейчас, и откладывать это в долгий ящик не стоит. Президент поручил правительству подготовить соответствующие предложения, отметив, что дополнительные выплаты должны начать начислять прямо с 1 января следующего года.

«Но если потребуется какое-то время для принятия бюрократических решений, то, наверное, с 1 января они не успеют это сделать, сегодня у нас уже почти середина декабря, но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом, с 1 января 2023 года», — уточнил он. Президент также заявил, что стоит учитывать разные уровни зарплат в российских регионах, однако надо «стремиться к тому, чтобы тот эксперимент, который правительство уже начало проводить по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, (...) не был забыт».

О необходимости улучшить условия труда медиков в России президент страны заявил в июне. Тогда глава государства отметил, что надо подумать о небольшой зарплате медработников со стажем и выстроить систему оплаты труда. При этом регулированием зарплат врачей в регионах, в том числе соотношением постоянной и переменной составляющей, должны заниматься региональные власти, считает Минздрав.

Ранее глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что сотрудникам региональных медучреждений было направлено 58,6 миллиарда рублей — средства адресованы непосредственно медикам или также могут использоваться для покрытия необходимых расходов. Согласно идее ведомства, выделение дополнительного бюджета позволит регионам сохранить темпы роста средних зарплат медработников в соответствии с темпами роста средних зарплат по региону.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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