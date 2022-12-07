. Rainbow Six Siege получает долгожданный кросс-мультиплеер и кросс-сохранения

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft сегодня объявило долгожданную новость для поклонников тактического шутера Rainbow Six Siege. Игра получает с вышедшим обновлением Operation Solar Raid полноценный кроссплатформенный мультиплеер и кроссплатформенные сохранения.

Игроки на консолях в Siege теперь могут объединяться с игроками с других платформ при помощи единой записи Ubisoft Connect. При желании, в параметрах можно отключить подбор кроссплатформенных игр на приставках. Синхронизировав свой профиль с Ubisoft Connect, игроки получат и кроссплатформенные сохранения — на всех платформах им будет доступен единый профиль. В отдельной статье на сайте Ubisoft (здесь на русском языке) содержатся подробности кроссплатформенной синхронизации.

Напомним, что игре Rainbow Six Siege в этом году исполнилось 7 лет. Проект доступен в Game Pass.

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