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Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто Мунку позировал для известной картины"

Рената Литвинова рассмешила россиян исхудавшим лицом: "﻿Вот кто Мунку позировал для известной картины"

55-летняя Рената Литвинова начала карьеру в 1990-х годах. Из-за ее внешности актрисе часто давали роли соблазнительниц. Однако в последнее время на фотографиях ее можно увидеть либо издалека, либо это тщательно обработанные рекламные снимки.

Похоже, похоже Рената старается реже показывать свою естественную внешность, но сегодня в Сеть просочилась ее фотография из спортзала. На снимке видно, что актриса сильно исхудала, черты стали более жесткими, а взгляд усталым.


Некоторые пользователи тут же начали шутить над Литвиновой. "Какой-то подлец сделал лицо Ренаты Литвиновой в форме утюга", "Вот кто Мунку позировал для известной картины", "Лицо в форме лампочки", "Аж поперхнулась. Красота — страшная сила", — пишут юзеры.

Впрочем, многие заступились за актрису. "Когда у самого идеальная внешность, чего бы не обсудить другого", "Голодает, похоже", "Просто ракурс такой. У всех бывает неудачное фото", — комментировали пользователи.


Почему Литвинова так похудела

За последний год фигура Ренаты сильно изменилась, отчего начали ходить слухи о ее болезни. Артистка списала все на стресс. "Ничто так не худит, как стресс. И это в списке того, что укрепляет твою стойкость (иммунитет): тебе нужно регулярно резаться и заживать, болеть и обжигаться, влюбляться и страдать", — писала она.

Однако коллега Литвиновой актер Павел Табаков рассказывал, что в Париж Рената улетела, чтобы поправить здоровье. Неизвестно, какая болезнь ее мучает, но врачи запрещают ей летать. Также актриса ушла из МХТ, предоставив документы, что она отправилась во Францию ради лечения.

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По материалам: uposters.ru

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