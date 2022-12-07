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России предрекли трудности при экспорте пшеницы

России предрекли трудности при экспорте пшеницы«Ъ»: аналитики предрекли России трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок

К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, предрекли отраслевые аналитики. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Коммерсантъ».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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