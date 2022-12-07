России предрекли трудности при экспорте пшеницы
Сегодня, 08:45 Вадим Карасев
«Ъ»: аналитики предрекли России трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок
К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, предрекли отраслевые аналитики. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Коммерсантъ».
По материалам: lenta.ru