. России предрекли трудности при экспорте пшеницы

Вадим Карасев

«Ъ»: аналитики предрекли России трудности при экспорте пшеницы на мировой рынок

К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, предрекли отраслевые аналитики. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Коммерсантъ».