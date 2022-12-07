. Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Вадим Карасев

Россияне в основном надеются получить в качестве новогоднего подарка деньги. Так ответили 16% участников опроса, который провел сервис поиска работы SuperJob.



Для 15% респондентов лучшим новогодним подарком стал бы отпуск, еще столько же опрошенных хотели бы получить недвижимость на Новый год. Новый смартфон или другой гаджет попросят у Деда Мороза 8% участников исследования, 7% хотели бы, чтобы им подарили автомобиль, увидеть под ёлкой в качестве подарков аксессуары и наряды согласились бы 2% граждан.

По 1% считают лучшим новогодним подарком драгоценности или домашних питомцев. Столько же человек признались, что для них наиболее желанным подарком стал бы ремонт в квартире или доме.

В пользу гаджетов и автомобилей высказывались в основном мужчины. Женщины больше хотят отпуск, наряды и недвижимость.

Ранее исследование показало, что самыми неожиданными новогодними сюрпризами для россиян стали ювелирные изделия, лотерейные билеты, пылесос, лыжи, удочка и снегоход. В антирейтинг подарков на Новый год вошли мыло, станки для бритья, полотенца и наборы косметики.