. Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
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Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне в основном надеются получить в качестве новогоднего подарка деньги. Так ответили 16% участников опроса, который провел сервис поиска работы SuperJob.

Для 15% респондентов лучшим новогодним подарком стал бы отпуск, еще столько же опрошенных хотели бы получить недвижимость на Новый год. Новый смартфон или другой гаджет попросят у Деда Мороза 8% участников исследования, 7% хотели бы, чтобы им подарили автомобиль, увидеть под ёлкой в качестве подарков аксессуары и наряды согласились бы 2% граждан.


По 1% считают лучшим новогодним подарком драгоценности или домашних питомцев. Столько же человек признались, что для них наиболее желанным подарком стал бы ремонт в квартире или доме.

В пользу гаджетов и автомобилей высказывались в основном мужчины. Женщины больше хотят отпуск, наряды и недвижимость.

Ранее исследование показало, что самыми неожиданными новогодними сюрпризами для россиян стали ювелирные изделия, лотерейные билеты, пылесос, лыжи, удочка и снегоход. В антирейтинг подарков на Новый год вошли мыло, станки для бритья, полотенца и наборы косметики.

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По материалам: uposters.ru

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