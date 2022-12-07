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Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели

Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две неделиБойцы 1-й танковой армии предотвратили несколько наступлений ВСУ в Донбассе за две недели

Бойцы 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) за последние две недели отразили несколько попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние две недели мы практически забрали у них одну деревню. Они может и наступали, но мы предотвратили несколько наступлений», — рассказал один из российских танкистов, выполняющий задачи на этом участке фронта.

По его словам, сейчас обстановка на Сватовском направлении стабильная и полностью контролируется российской армией.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили серую зону под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Вдоль линии Сватово — Кременная шли бои, после которых подразделения российских войск смогли отбросить бойцов ВСУ назад.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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