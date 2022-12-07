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Шаман получил свою первую большую награду

Шаман получил свою первую большую награду
Певец Шаман похвастался своей наградой за песню «Встанем». Исполнитель Ярослав Дронов отмечен наградой ежегодного телефестиваля «Песня года». Известный певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, похвастался перед поклонниками новым достижением. Он стал лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года», который в минувшую субботу, 3 декабря, состоялся в Москве. В микроблоге SHAMAN рассказал, что впервые выступил на столь масштабном мероприятии и получил награду.
«Родные, сегодня впервые выступил на «Песне года» как исполнитель, и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля — как автор песни «Встанем». ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет «Россия 1». Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», - поделился Ярослав Дронов. Кроме этого, SHAMAN еще и стал участником юбилейного концерта в честь 85-летия именитого композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку в двумстам фильмам. «Вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки исполнил хит из любимой несколькими поколениями зрителей «Родни» Никиты Михалкова. «Полет на дельтаплане» тоже стал символом, только другого этапа моей жизни — именно с него десять лет назад началась телевизионная карьера, мой творческий полет. ТВ-версию юбилейного вечера маэстро вскоре покажет «Культура», - добавил SHAMAN.
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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