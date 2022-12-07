. Шаман получил свою первую большую награду

Певец Шаман похвастался своей наградой за песню «Встанем». Исполнитель Ярослав Дронов отмечен наградой ежегодного телефестиваля «Песня года». Известный певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, похвастался перед поклонниками новым достижением. Он стал лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года», который в минувшую субботу, 3 декабря, состоялся в Москве. В микроблоге SHAMAN рассказал, что впервые выступил на столь масштабном мероприятии и получил награду.«Родные, сегодня впервые выступил на «Песне года» как исполнитель, и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля — как автор песни «Встанем». ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет «Россия 1». Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», - поделился Ярослав Дронов. Кроме этого, SHAMAN еще и стал участником юбилейного концерта в честь 85-летия именитого композитора Эдуарда Артемьева, написавшего музыку в двумстам фильмам. «Вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии под управлением Сергея Скрипки исполнил хит из любимой несколькими поколениями зрителей «Родни» Никиты Михалкова. «Полет на дельтаплане» тоже стал символом, только другого этапа моей жизни — именно с него десять лет назад началась телевизионная карьера, мой творческий полет. ТВ-версию юбилейного вечера маэстро вскоре покажет «Культура», - добавил SHAMAN.