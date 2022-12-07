. Шамана едва не убили неадекватные люди
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Шамана едва не убили неадекватные люди

Шамана едва не убили неадекватные люди
Певец Шаман признался, что с юности выступает на разных мероприятиях. Музыкант Ярослав Дронов рассказал о жуткой потасовке с пострадавшими. Известный музыкант Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, вспомнил жуткий случай из своей молодости.  Тогда он работал в ресторане и едва не стал жертвой разъяренной толпы. Чем он не угодил молодчикам, SHAMAN до сих пор не знает. Он выступал на импровизированной сцене, как вдруг увидел приближающихся к нему агрессивно настроенных молодых людей.
«Я отскакиваю в звукорежиссерскую кабинку, включаю свет и отключаю музыку. Ну это психологический прием, чтобы остудить людей.  И тут у меня чувство храбрости проснулось. Я взял в руки микрофон и закричал: «Покиньте заведение, уважайте себя и окружающих». Ну прям, будто с трибуны и я так смело выпалил. Они на меня посмотрели и ушли из помещения. А потом там у одного спина была прострелена, другой — порезан, скорая приехала. Таких случаев много, я с 15 лет по ресторанам пою. Так что у меня нормальная школа жизни», — рассказал SHAMAN в интервью порталу «А теперь внимание!».
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

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