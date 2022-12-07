. Шамана едва не убили неадекватные люди

Певец Шаман признался, что с юности выступает на разных мероприятиях. Музыкант Ярослав Дронов рассказал о жуткой потасовке с пострадавшими. Известный музыкант Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, вспомнил жуткий случай из своей молодости. Тогда он работал в ресторане и едва не стал жертвой разъяренной толпы. Чем он не угодил молодчикам, SHAMAN до сих пор не знает. Он выступал на импровизированной сцене, как вдруг увидел приближающихся к нему агрессивно настроенных молодых людей.«Я отскакиваю в звукорежиссерскую кабинку, включаю свет и отключаю музыку. Ну это психологический прием, чтобы остудить людей. И тут у меня чувство храбрости проснулось. Я взял в руки микрофон и закричал: «Покиньте заведение, уважайте себя и окружающих». Ну прям, будто с трибуны и я так смело выпалил. Они на меня посмотрели и ушли из помещения. А потом там у одного спина была прострелена, другой — порезан, скорая приехала. Таких случаев много, я с 15 лет по ресторанам пою. Так что у меня нормальная школа жизни», — рассказал SHAMAN в интервью порталу «А теперь внимание!».