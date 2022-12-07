. Шедевр GRIS наконец выходит на Xbox, с поддержкой 120 FPS даже на Xbox Series S

Вадим Карасев





Игра GRIS впервые вышла еще в 2018 году — на Switch и PC. Потом игра добралась до Playstation 4 и мобильных устройств, но на консолях Xbox One она так и не вышла. Издательство Devolver Digital сообщило сегодня, что игра наконец-то выходит на Xbox, но только на Xbox Series X | S.

GRIS станет доступна на Xbox Series X | S уже на следующей неделе — 13 декабря. Если вы никогда не слышали об этой игре, стоит сказать, что это высокооцененный проект, который боролся за многие награды в 2018 году. У игры оценка в 86 баллов из 100 на Opencritic. Игру многие сравнивали с LIMBO — это эмоциональная платформер-головоломка с уникальным визуальным стилем.

Игра GRIS будет работать в 2K при 120 FPS на Xbox Series S. На Xbox Series X игроков ждет выбор между 2K и 120 FPS или 4K и 60 FPS.

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