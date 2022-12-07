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Стал известен самый дорогой никнейм в Telegram

Стал известен самый дорогой никнейм в TelegramСамым дорогим никнеймом в Telegram стал @news, он был продан за 1,8 миллиона долларов

Список самых дорогих никнеймов в мессенджере Telegram возглавил @news. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что никнейм @news был продан на платформе Fragment за 1,8 миллиона долларов (около 113 миллионов рублей). Второе и третье места заняли имена @auto и @bank. За каждое из них покупатели тоже отдали более одного миллиона долларов.

Также в топ самых дорогих никнеймов попали @avia, @chat, @king, @fifa, @game, @sber и @meta. Личности пользователей, которые приобрели эти имена, не раскрываются.

В конце октября у пользователей Telegram появилась возможность покупать уникальные имена. Как уточнил основатель мессенджера Павел Дуров, приобрести их можно на аукционах, которые проводятся на специальной платформе Fragment.

О намерении устроить аукционы среди пользователей Telegram Дуров сообщил в августе. Он рассказал, что администрация мессенджера удалила все адреса, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года. По словам основателя Telegram, он считает аукцион самым эффективным и справедливым способом распределить освободившиеся короткие никнеймы.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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