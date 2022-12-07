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Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазе

Стало известно о планах боевиков в Сирии ударить по российской авиабазеРоссийский генерал Егоров сообщил о планах боевиков в Сирии ударить по авиабазе Хмеймим

Боевики «Хайрат тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», организация признана террористической и запрещена в РФ) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием беспилотников и кустарных реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров, пишет РИА Новости.

Как уточнил военный, информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). «Боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО», — подчеркнул он.

По данным ведомства, члены террористической группировки готовят удары из районов населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана. Они расположены в горной части провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации. Российская сторона призвала отказаться от провокаций и эскалации конфликта.

О планах боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии также сообщалось 4 ноября. Стало известно, что террористы в районе Хербет-эль-Джауз закончили сборку большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые действуют в радиусе до 70 километров.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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