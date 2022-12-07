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Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты Украине

Стало известно о планах Еврокомиссии выделить новые кредиты УкраинеЕврокомиссия анонсировала выделение новых кредитов Украине в январе

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает выделить Киеву новые кредиты из макрофинансовой помощи в январе, анонсировал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.

По его словам, Европа планирует выделить дополнительные средства украинской стороне в начале 2023 года. «Мы нацелены на первое перечисление в январе», — заявил он.

В ноябре стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине значительную часть финансовой помощи на 2023 год объемом до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов.

Речь идет о наполнении бюджета Украины по 1,5 миллиарда евро в месяц. Эту помощь Киеву пообещала выделить глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября. Она рассчитывает, что с остальной необходимой суммой помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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