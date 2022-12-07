. Стало известно об ожидании на Западе российско-украинских переговоров

Вадим Карасев

«Ъ»: западные страны ожидают переговоров России и Украины, однако не торопят их начало

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что на Западе есть два подхода к конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, однако не торопят их начало. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, все союзники украинской стороны так или иначе выражают готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». С другой стороны — некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше.

По мнению французского лидера, следует поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, в то время как, например, американский лидер Джо Байден считает, что для этого должны сложиться определенные условия.

Различие в этих позициях можно объяснить высказыванием Макрона о том, что союзники платят не одинаковую цену из-за продолжающего конфликта.

Призыв Макрона

Макрон назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине. По его словам, таковым станут переговоры. Политик отметил, что решение должны принимать сами украинцы.

При этом французский лидер пообещал не давить на Киев в вопросе переговоров с Москвой. Он заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.

Политик добавил, что поддерживает прямые контакты с Путиным. Он подчеркнул, что считает необходимым сохранить их.

3 декабря политик в очередной раз заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В частности, французский лидер намеревался обсудить с президентом России ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Позиция России

В конце октября глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине.

О готовности вести переговоры с Украиной заявлял и президент России Владимир Путин. При этом он предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что на Украине пока нет желания говорить с Россией. При этом политик напомнил, что позиция российской стороны по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

По его словам, для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

При этом депутат Государственной Думы Казбек Тайсаев считает, что вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским недопустимо для России.

По словам парламентария, в случае с украинским лидером следует проводить не переговоры, а суд за его «военные преступления».