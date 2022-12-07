. Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов" (5 фото)
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Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов" (5 фото)

Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов"Новый проект снимет режиссер Алексей Нужный. Авторы собираются использовать пластический грим и аниматронику. Сюжет будет строиться вокруг детства Трубадура и его встречу с животными. В главных ролях Тихон Жизневский — Трубадур; Константин Хабенский — Сыщик; Сергей Бурунов — Король; Мария Аронова — Королева разбойников; Ирина Горбачёва — Кошка; Дмитрий Дюжев — Осёл; Юра Борисов — Петух.


Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов"
Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов"
Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов"
Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов"
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По материалам: триникси

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