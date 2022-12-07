. Студия Никиты Михалкова займется ремейком "Бременских музыкантов" (5 фото)

Вадим Карасев

Новый проект снимет режиссер Алексей Нужный. Авторы собираются использовать пластический грим и аниматронику. Сюжет будет строиться вокруг детства Трубадура и его встречу с животными. В главных ролях Тихон Жизневский — Трубадур; Константин Хабенский — Сыщик; Сергей Бурунов — Король; Мария Аронова — Королева разбойников; Ирина Горбачёва — Кошка; Дмитрий Дюжев — Осёл; Юра Борисов — Петух.