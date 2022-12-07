. Талибы провели первую публичную казнь в Афганистане

Вадим Карасев

The Washington Post: «Талибан» провел первую публичную казнь в Афганистане

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) провел первую публичную казнь с момента прихода власти в Афганистане. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Сообщается, что талибы приговорили афганца к смерти за убийство, кражу мотоцикла и мобильного телефона, совершенные им пять лет назад.

Казнь состоялась на западе страны в провинции Фарах. Отмечается, что экзекуция проходила в присутствии высших должностных лиц «Талибана», специально приехавших из Кабула. Решение о ее проведении принял эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

Ранее Ахундзада приказал судьям соблюдать все аспекты исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и порку, а также ампутацию конечностей ворам.

Захватив власть в стране в августе 2021 года, талибы пообещали придерживаться более мягкой в сравнении с 1990-ми версии правления. При этом правозащитники отмечают, что группировка постоянно нарушает свободы граждан, в особенности — женщин. Женщинам, в частности, запрещено выходить на улицу с непокрытым лицом и без сопровождения мужчины-родственника. Им также нельзя занимать некоторые должности.