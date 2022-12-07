. Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Когда поклонники ужасов думают о культовых фильмах, на ум сразу же приходит «Ужас Амитивилля». С тех пор, как в 1979 году был выпущен этот классический фильм, за ним последовало более трёх десятков фильмов, носящих имя Амитивилля разной степени качества.

В трейлере фильма главный герой Уолли выигрывает поездку в печально известный дом убийств Амитивилля, где он влюбляется в одного из призраков, бродящих по смертоносным залам дома. Если это звучит смешно, то это потому, что так оно и есть. «Рождественские каникулы в Амитивилле» расценивают как «дурацкую пародию» на франшизу ужасов и на романтические рождественские фильмы. Этот фильм не следует воспринимать всерьёз, поскольку в трейлере есть «две противоположности», которые обретают чувства друг к другу. Мы видим, как женщина-призрак пытается убить Уолли, прежде чем они неизбежно влюбятся.

Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасовТрейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Давно прошли те времена, когда Джеймс Бролин и Марго Киддер вызывали мурашки по спине у поклонников ужасов. Тем не менее, рождественские фильмы ужасов сейчас очень популярны. Такие классические фильмы, как «Чёрное Рождество», «Тихая ночь», «Смертельная ночь» и «Крампус», являются основными элементами жанра, в то время как блестящие фильмы, такие как «Анна и Апокалипсис», показали, что рождественские комедии ужасов могут быть сделаны очень хорошо. В то время как малобюджетный характер трейлера дает понять, что это не следующая рождественская классика, «Рождественские каникулы в Амитивилле» могут стать забавным развлечением, которое ищут поклонники ужасов. Кроме того, этот последний весёлый и пугающий выпуск длится всего 47 минут. Тем не менее, надеюсь, этот фильм будет забавным и не таким отвратительным, как выглядит трейлер.