. Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Когда поклонники ужасов думают о культовых фильмах, на ум сразу же приходит «Ужас Амитивилля». С тех пор, как в 1979 году был выпущен этот классический фильм, за ним последовало более трёх десятков фильмов, носящих имя Амитивилля разной степени качества.

В трейлере фильма главный герой Уолли выигрывает поездку в печально известный дом убийств Амитивилля, где он влюбляется в одного из призраков, бродящих по смертоносным залам дома. Если это звучит смешно, то это потому, что так оно и есть. «Рождественские каникулы в Амитивилле» расценивают как «дурацкую пародию» на франшизу ужасов и на романтические рождественские фильмы. Этот фильм не следует воспринимать всерьёз, поскольку в трейлере есть «две противоположности», которые обретают чувства друг к другу. Мы видим, как женщина-призрак пытается убить Уолли, прежде чем они неизбежно влюбятся.

Трейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасовТрейлер «Рождественские каникулы в Амитивилле» представляет роман ужасов

Давно прошли те времена, когда Джеймс Бролин и Марго Киддер вызывали мурашки по спине у поклонников ужасов. Тем не менее, рождественские фильмы ужасов сейчас очень популярны. Такие классические фильмы, как «Чёрное Рождество», «Тихая ночь», «Смертельная ночь» и «Крампус», являются основными элементами жанра, в то время как блестящие фильмы, такие как «Анна и Апокалипсис», показали, что рождественские комедии ужасов могут быть сделаны очень хорошо. В то время как малобюджетный характер трейлера дает понять, что это не следующая рождественская классика, «Рождественские каникулы в Амитивилле» могут стать забавным развлечением, которое ищут поклонники ужасов. Кроме того, этот последний весёлый и пугающий выпуск длится всего 47 минут. Тем не менее, надеюсь, этот фильм будет забавным и не таким отвратительным, как выглядит трейлер.

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Оксана Самойлова нанимала нянек за бешеные деньги
Оксана Самойлова нанимала нянек за бешеные деньги
Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд
Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд
Игорь Николаев одобряет грязь, которую льет Алла Пугачева
Игорь Николаев одобряет грязь, которую льет Алла Пугачева
Стал известен самый дорогой никнейм в Telegram
Стал известен самый дорогой никнейм в Telegram
Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном
Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном
Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США, где у него вилла стоимостью более 600 миллионов
Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США, где у него вилла
Великолепный план по ограблению банка
Великолепный план по ограблению банка
Накаченная дочь Марии Шукшиной готова сделать с мамой то же самое
Накаченная дочь Марии Шукшиной готова сделать с мамой то же самое
Вадим Галыгин займет место Ивана Урганта
Вадим Галыгин займет место Ивана Урганта
Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Обновление «Колизей» для Elden Ring на Xbox уже доступно
Обновление «Колизей» для Elden Ring на Xbox уже доступно
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании

Топ на сегодня

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко

Еще по теме

Президент США в сопровождении семьи вылетел на Гавайи
Готовим вместе - Рождественские истории, рецепты (07.01.2018)
"Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов всех времен
Что ваш любимый рождественский фильм может сказать о вас?