. Участница массовки раскрыла закулисье российского новогоднего шоу

Вадим Карасев

Журналистка рассказала, что на съемках новогоднего шоу пенсионеров прятали за елками

Ставшая на один день участницей массовки журналистка раскрыла закулисье съемок новогоднего шоу на российском телевидении. Ее репортаж опубликован на сайте издания MK.RU.

Журналистка отметила, что съемки новогоднего шоу проходили на «Мосфильме». По ее словам, перед входом в павильон участников массовки попросили сдать мобильные телефоны в ячейки. Корреспондентка уточнила, что с собой людям разрешено было брать бутылку воды, но организаторы просили их не пить много жидкости, чтобы «потом в туалет не бегать».

«Бригадиры распределяли, кого из собравшихся куда посадить или поставить. Пенсионеры считаются неликвидной публикой для ТВ. Их спрятали в елках у стены. Вряд ли они увидят себя по телевизору», — написала журналистка, добавив, что на первые ряды у сцены сажали «более-менее приличных мужчин и дам».

Саму корреспондентку посадили за стол рядом с двумя людьми. По утверждению журналистки, скатерть на столе представляла собой «кусок полупрозрачной ткани с разводами и дырками», а в центре стола была миска с резиновыми фруктами. Ей и другим людям за столом дали задание: зажигать огни, махать ими и радоваться.

Журналистка также обратила внимание на то, что эстрадный певец Николай Басков с трудом передвигался во время съемок. По ее словам, артиста вели под руки, он хромал на одну ногу. Для того чтобы подняться на сцену, певцу понадобилась посторонняя помощь.