. Успех, удача или трудности: годом какого животного будет 2023 по славянскому календарю, прогнозы и события

Славянский гороскоп является аналогом Восточного и тоже проходит под покровительства одного из 16 животных. Согласно славянскому календарю, 2023 будет годом Огнегривого коня. Он расскажет о событиях и прогнозах, которые коснутся каждого.

Годом какого животного будет 2023 по славянскому календарю

Новый 2023 год пройдет под знаком Огнегривого Коня. Прошлый раз он был в 2007. Проведя анализ событий этого года, можно понять, что ждет впереди. В 2007 было много катастроф. Самая крупная из них произошла в Сан-Паулу 17 июля, она повлекла за собой много жертв.

В 2023 году нежелательно много путешествовать, потому что в пути могут возникнуть непредсказуемые ситуации и проблемы. Во избежание всех неприятностей, отправляясь в дальнюю дорогу, необходимо взять с собой обереги.





Перед этим, в 1991, также в год Коня, случился переворот и распад СССР. Учитывая обстановку, которая сложилась сейчас в мире, 2023 год может оказаться похожим на 1991. Но людям все же удастся пережить все проблемы и защититься от новых.

Характеристика 2023 года

Конь является активным и азартным животным. Среди его главных черт можно выделить сообразительность, яркость, независимость. В новом году стоит быть готовыми к неожиданным переездам и приключениям. Он благоприятен для творчества и развития.

Трудности могут возникнуть в любовных делах. Между людьми появится недопонимание, поэтому необходимо проявлять больше внимания ко второй половинке.





Добиться успеха в любом деле удастся только упорным трудом. Символ года будет благоволить людям, которые четко идут к поставленной цели и добиваются всего, чего захотят.

Спутниками года станут трудолюбие выносливость и крепкое здоровье. Так же необходимо работать над собой, чтобы добиться большого успеха.

В новом году каждый должен открыть в себе такое качество, как бережливость, чтобы суметь обеспечить себе комфортную и богатую жизнь.

Символ года будет рад веселым компаниям и шумным праздникам. Именно поэтому не стоит никому унывать и по возможности не упускать ни единого случая повеселиться.

Прогнозы и события 2023 года

Наблюдения и приметы древних славян указывают на то, что год Коня будет стремительным, непредсказуемым и динамичным. В жизни людей будет происходить много разных перемен. Мировые изменения будут не такими предсказуемыми. Согласно словам экспертов, люди смогут сами повлиять на будущие события. Диссонанс, который появится в обществе, приведет к хаосу.





Люди смогут преуспеть в новом деле, но только в одном, поэтому им необходимо определиться с ним. Заранее нужно будет сделать свой выбор, в чем-то проявить активность, а в чем-то пассивность. Не получится сразу угнаться за двумя зайцами. Решение нужно принимать быстро, чтобы не тратить зря свое время.

Успех и удача ждут людей, которые уже имеют четкие цели и знают, что хотят получить от жизни. Если они все еще вызывают сомнения, то Огнегривый Конь поможет определиться с ними. Не стоит бояться делать первые шаги и идти на риск, но делать это нужно осознанно, а не из-за того, что требует ситуация. Стоит проявить смелость и активность. Главное, избавиться от всех негативных установок.