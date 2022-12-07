. В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии
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В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии

В Англии палеонтологи нашли родственника латимерии

В геологической формации Киммеридж-Клэй в Англии палеонтологи нашли окаменевшие останки древней рыбы длиной более метра. Рыба принадлежала к семейству мавсониевых отряда целакантовых, то есть приходилась дальним родственником знаменитой латимерии.

Целаканты представляют собой группу крупных лопастеперых рыб, тесно связанных с надклассом четвероногих, куда входят современные наземные позвоночные. Считалось, что целаканты вымерли 66 миллионов лет назад, пока первый живой экземпляр латимерии не был случайно пойман в Южной Африке в 1938 году. Целаканты появились в раннедевонскую эпоху, пережили девонский и каменноугольный периоды и достигли максимума разнообразия в раннем триасе. В меловой период существовали только два семейства целакантовых: латимериевые, которые дожили до настоящего времени, и мавсониевые. Последнее семейство представлено примерно десятью родами, находки которых сделаны в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Мадагаскаре и Китае.

В отличие от членов семейства латимериевых, обитавших исключительно в море, мавсониевые жили также в пресноводной и солоноватой среде. Известно, что некоторые виды родов Mawsonia и Trachymetopon превышали 5 м в длину, что делает их одними из самых крупных известных костистых рыб, когда-либо существовавших.

Недавно обнаруженный вид жил между 157 и 152 миллионами лет назад, в кимериджский период позднеюрской эпохи. Исследователи полагают, что он относился к роду Trachymetopon или ранее неизвестному роду, напоминающему Mawsonia.

Статью о находке опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.

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По материалам: polit.ru

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