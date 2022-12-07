. В Еврейской автономной области построят деревоперерабатывающий завод

Предприятие разместится на территории ТОР «Амуро-Хинганская». Запустить новое производство станет возможным за счет расширения границ территории опережающего развития. Такое постановление кабмина от 28.11.2022 № 2155 вступает в силу 7 декабря.

Границы территорий опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области будут расширены. Это позволит создать в регионе условия для запуска новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте Правительства. В частности, в ЕАО планируют построить высокотехнологичное деревообрабатывающее предприятие и индустриальный парк.

Общий объем инвестиций в проекты составит более 12 миллиардов рублей. Также предполагается создать на территории ТОР порядка 110 новых рабочих мест.



