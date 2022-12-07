. В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20

Вадим Карасев

Власти США включили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из G20

Вашингтон начнет добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20, мера включена в проект оборонного бюджета США, согласованного профильными комитетами обеих палат Конгресса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского военного ведомства.