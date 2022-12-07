. В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским
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В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

В Ростовской области задержали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

В Ростовской области задержали мужчину, открывшего накануне стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Как писала «Парламентская газета», 6 декабря в пригороде Новошахтинска неизвестный в камуфляже открыл огонь по полицейским, в результате чего один из силовиков получил ранения и был госпитализирован. Злоумышленник был объявлен в розыск.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал Голубев.

Сейчас проходят следственные действия. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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