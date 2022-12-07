. Вадим Галыгин займет место Ивана Урганта

Артист Вадим Галыгин впервые будет вести «Золотой граммофон». В этом году церемонию вручения музыкальной премии впервые с 2008 года проведут другие. Это будут звезды КВН. 10 декабря в Москве пройдет самое ожидаемое музыкальное событие года — XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон – 2022». На этот раз вести его будет не Иван Ургант. От его услуг было принято решение отказаться. Популярный шоумен не выйдет на сцену «Золотого граммофона» впервые с 2008 года.Ивана Урганта заменит Вадим Галыгин, а пару ему составит Екатерина Скулкина. Оба — звезды КВН. «Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей», — сказал Вадим Галыгин.