. Ванга напророчила страшную катастрофу в зеркальную дату 22.12.2022
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Ванга напророчила страшную катастрофу в зеркальную дату 22.12.2022

Ванга напророчила страшную катастрофу в зеркальную дату 22.12.2022
У болгарской провидицы Ванги было видение, что день шести двоек будет судьбоносным. Ванги уже давно нет этом свете. Но ее родные не перестают раскрывать пророчества, которые она озвучивала. Многие касались именно 2022 года. В своих предсказаниях она уделила особое внимание грядущей зеркальной дате — 22.12.2022, назвав ее «роковой». Именно на этот день шести двоек она сделала пугающее предсказание, которое пришло в ее видении. «Большой брат» придет. Его следует опасаться всему миру, так как эта сила будет сметать со своего пути любого», — говорила ясновидящая. Многие исследователи жизни Ванги считают, что под «большим братом» она имела в виду Россию. Также эксперты уверены, что провидица в пророчестве делала отсыл также к странам Румынии, Венгрии и Польше, которые «не захотят отдавать то, что им не принадлежит». Также в этот знаменательный день, 22 декабря 2022 года, Ванга предрекла, что будет большой катаклизм. «На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце. Ужасающая катастрофа настигнет человечество, лишив жизни многих людей», — делилась ясновидящая, цитирует ее слова портал «Сиб.фм».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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