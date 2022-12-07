Вадим Карасев

Сунак и Байден заключили новое энергетическое партнерство Великобритании и США

Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство с целью «сокращения глобальной энергетической зависимости от России». Об этом говорится в совместном заявлении премьера Риши Сунака и президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно документу, ближайшая общая цель сторон состоит в стабилизации энергетических рынков, снижении спроса и обеспечении надежности поставок в краткосрочной перспективе. Долгосрочная цель заключается в содействии стабильному энергетическому переходу к достижению нулевого показателя выбросов к 2050 году.

Стороны также продолжат тесное сотрудничество в области улавливания и хранения углерода.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американское руководство намерено тесно взаимодействовать с Европой, помогая ей в диверсификации энергоресурсов и переходе в дальнейшем на чистую энергетику.