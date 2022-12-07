. Великолепный план по ограблению банка
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Великолепный план по ограблению банка

Фильмы про ограбления банков можно перечислять очень долго. Конечно же, что бы зрителю было интересно, банк должен быть защищен так, будто в нем спрятан Священный Грааль. Даже ров с крокодилами и лазерные турели обязательно должны присутствовать. Ну а бравые грабители должны проявить чудеса хитрости и выйти сухими из воды. Все это, здорово, но... уже немного приелось. А эти ребята озвучили самый безбашенный план по ограблению банка. Решится на него только отъявленный псих. Но при этом план все равно надежен, как швейцарские часы. Главные - выдержка.
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По материалам: триникси

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