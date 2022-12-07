. Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд
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Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд

Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд
Певица Виктория Дайнеко считает, что мужчины должны нести ответственность за свои поступки. Пять лет назад Дайнеко рассталась с супругом Дмитрием Клейманом. Бывшие супруги не вспоминали бы друг о друге, не будь у них общая дочь. После развода Дмитрий материально помогал дочери и старался уделять ей время. Однако постепенно участие отца в жизни ребенка стало уменьшаться. Мужчина и вовсе пропал, когда у него появился второй наследник от новой пассии. Виктории пришлось обратиться к юристам, чтобы бывший вспомнил о существовании девочки. «Я вообще недовольна тем, что мне понадобилось обращаться в суд. Считаю, мужчины так или иначе должны нести ответственность за свои поступки, но как-то так складывается в жизни, что в основном это ложится на плечи женщин — и что касается воспитания детей, их обеспечения, и просто присутствия в жизни. Дмитрий местами старается, надеюсь, дальше будет лучше», — поделилась певица с журналом «Антенна-Телесемь».
Напомним, что пара прожила в браке всего два года. Поклонники предполагают: семья развалилась из-за большой разницы в возрасте, ведь Дмитрий младше артистки на семь лет. «Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но, если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», — считает она. Сейчас 35-летняя исполнительница хита «Лейла» счастлива в союзе с новым бойфрендом, личность которого скрывает. Дмитрий также обзавелся второй половинкой, которая в прошлом году подарила ему сына.
# Шоу-бизнес Дайнеко Виктория
По материалам: z-aya

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