. Виктория Дайнеко недовольна, что пришлось выбивать алименты через суд

Певица Виктория Дайнеко считает, что мужчины должны нести ответственность за свои поступки. Пять лет назад Дайнеко рассталась с супругом Дмитрием Клейманом. Бывшие супруги не вспоминали бы друг о друге, не будь у них общая дочь. После развода Дмитрий материально помогал дочери и старался уделять ей время. Однако постепенно участие отца в жизни ребенка стало уменьшаться. Мужчина и вовсе пропал, когда у него появился второй наследник от новой пассии. Виктории пришлось обратиться к юристам, чтобы бывший вспомнил о существовании девочки. «Я вообще недовольна тем, что мне понадобилось обращаться в суд. Считаю, мужчины так или иначе должны нести ответственность за свои поступки, но как-то так складывается в жизни, что в основном это ложится на плечи женщин — и что касается воспитания детей, их обеспечения, и просто присутствия в жизни. Дмитрий местами старается, надеюсь, дальше будет лучше», — поделилась певица с журналом «Антенна-Телесемь».Напомним, что пара прожила в браке всего два года. Поклонники предполагают: семья развалилась из-за большой разницы в возрасте, ведь Дмитрий младше артистки на семь лет. «Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но, если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», — считает она. Сейчас 35-летняя исполнительница хита «Лейла» счастлива в союзе с новым бойфрендом, личность которого скрывает. Дмитрий также обзавелся второй половинкой, которая в прошлом году подарила ему сына.