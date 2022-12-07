. Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном

Вадим Карасев





Компания Microsoft запатентовала новое устройство, которое относится к игровой периферии. Новый патент описывает геймпад Xbox с LCD-экраном.

Согласно патенту, экран нового потенциального геймпада Xbox может располагаться в центре контроллера, над крестовиной. Microsoft предполагает, что данный экран будет использоваться для уведомления игроков, когда они подключены к консоли или мобильному устройству, позволяя легко переключаться между консолью и облачными сервисами.

Стоит сказать, что описанное выше применение LCD-экрана на геймпаде Xbox является единственным, которое приводится в патенте. При этом, не исключено, что экран можно использовать и для других целей, вроде того, как используется похожая панель на контроллерах Playstation. Ниже можно видеть, каким образом выглядит в патенте геймпад Xbox с LCD-экраном.