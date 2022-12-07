. Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном

Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном


Компания Microsoft запатентовала новое устройство, которое относится к игровой периферии. Новый патент описывает геймпад Xbox с LCD-экраном.

Согласно патенту, экран нового потенциального геймпада Xbox может располагаться в центре контроллера, над крестовиной. Microsoft предполагает, что данный экран будет использоваться для уведомления игроков, когда они подключены к консоли или мобильному устройству, позволяя легко переключаться между консолью и облачными сервисами.

Стоит сказать, что описанное выше применение LCD-экрана на геймпаде Xbox является единственным, которое приводится в патенте. При этом, не исключено, что экран можно использовать и для других целей, вроде того, как используется похожая панель на контроллерах Playstation. Ниже можно видеть, каким образом выглядит в патенте геймпад Xbox с LCD-экраном.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном
Xbox запатентовал геймпад со встроенным в него LCD-экраном
Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США, где у него вилла стоимостью более 600 миллионов
Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США, где у него вилла
Великолепный план по ограблению банка
Великолепный план по ограблению банка
Накаченная дочь Марии Шукшиной готова сделать с мамой то же самое
Накаченная дочь Марии Шукшиной готова сделать с мамой то же самое
Вадим Галыгин займет место Ивана Урганта
Вадим Галыгин займет место Ивана Урганта
Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Оскар Кучера высказался о сбежавшем Анатолии Белом
Обновление «Колизей» для Elden Ring на Xbox уже доступно
Обновление «Колизей» для Elden Ring на Xbox уже доступно
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Новый владелец Fazer заявил о «воровстве или идиотизме» в компании
Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства США
Минобороны заявило об уничтожении двух станций AN/TPQ-50 производства
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Автодозвон клиентам: преимущества и возможности услуги
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу
Звезда «Аншлага» раскрыла изнанку отношений с участниками шоу

Топ на сегодня

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
Союзнику России в Европе перестало хватать бензина
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
ЕС предупредили о риске подорожания газа из-за потолка цен
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Guns N’ Roses подали иск к продающему пистолеты и розы магазину
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко
Салибеков снова проиграл в суде Юлии Колисниченко

Еще по теме

Классический геймпад от Xbox 360 выпустят для Xbox One и Xbox Series X | S
Компания Sony запатентовала геймпад с сенсорным экраном
Уникальный геймпад к 20-летию Xbox доступен для покупки в России
Microsoft официально представила геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition