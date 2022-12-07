. За что владельцев квартир могут оштрафовать на 50 тысяч
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За что владельцев квартир могут оштрафовать на 50 тысяч

За что владельцев квартир могут оштрафовать на 50 тысяч
Специалист рассказал о грядущих проверках. Не секрет, что перепланировки сделаны в квартирах многих россиян. Хозяева часто стремятся улучшить свое старое или новое, купленное жилье, не задумываясь над тем, какими проблемами это грозит им и всему дому.   Ведь собственники жилья нередко убирают стены, в том числе и несущие, что строго запрещено, – чтобы сделать свое жилище просторнее и современнее. Понятно, что в таком случае далеко не всегда они обращаются в соответствующие службы, чтобы узаконить подобный проект. Понимая, что дело может затянуться, а то и  вовсе ответят отказом. Раньше контролирующие органы не могли наказать людей, которые сделали незаконную перепланировку. Но теперь в России решено навести порядок. Поэтому хозяев квартир с 10 декабря ожидают массовые проверки. Такое решение было принято из-за участившихся случаев незаконных перепланировок, которые являются небезопасными. Уничтожая несущие стены, граждане подчас подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь жильцов всего дома. Нарушители будут оштрафованы примерно на 50 тысяч рублей, передает akket.com. Кстати, с 1 декабря кое-что поменялось в российском законодательстве к лучшему: в типовом жилье дали добро на установку инфракрасной сауны и хаммама без специального разрешения. Оборудование для сауны можно установить в любом месте, если оно не требует подвода труб и создания новой «мокрой точки», то есть водопровода и стока.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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