. Жена Моргенштерна поделилась фото в бикини
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Жена Моргенштерна поделилась фото в бикини

Жена Моргенштерна поделилась фото в бикини
Певец Моргенштерн плачет от вида сбежавшей жены. Модель ведет активный образ жизни. Дилара регулярно ходит на тренировки, совершает пешие прогулки. Кроме того, популярная девушка любит путешествия. Зинатуллина стремится выбирать стильный образ для каждого выхода. Так, она продемонстрировала аутфит, который подойдет для отдыха на пляже.  Уроженка Уфы предстала в черном бикини. Трусики с высокой посадкой особенно выделили бедра блогерши.
Поклонники Зинатуллиной оставили ей много комплиментов. «Мне одному кажется, что Диларе было лучше с русыми волосами, чем сейчас? И она выглядела более красиво?», «Купальник красивый», «Черная пантера»,  «Ты самая красивая блогерша!», «Так нравится, что ты вся натуральная», «Девушка мечты», «А вы тоже зимой ходите в купальнике?», «Моргенштерн, как ты мог такую красоту потерять?» — высказались фолловеры. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов. 
# Шоу-бизнес Моргенштерн
По материалам: z-aya

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