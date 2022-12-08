. 15 лимонадов с экстремальными вкусами, глядя на которые так и хочется воскликнуть: «Что ты такое?»

В мире найдётся не так много людей, кого можно удивить таким напитком, как лимонад. Но оказывается, наш мир богат на всякие разные газировки, чей вкус далёк от привычных «Колы» или «Буратино». Фишка этих напитков — странный и очень необычный вкус. Можно сказать, вкус на грани безумия. И сегодня мы расскажем вам о некоторых представителях таких вот оригинальных лимонадов.

Луковый лимонад

Onionade

Началось всё с того, что учёные House Houses Group решили, что хватит с них слёз, и вывели новый сорт лука «Smile Ball». Главная его фишка в том, что он практически не вызывает слезотечение при нарезке. Да и на вкус он слаще обычного лука. Чтобы популяризировать своё изобретение, компания сделала интересный маркетинговый ход, запустив в продажу луковый лимонад «Onionade».

Чтобы совсем уж не пугать потенциальных потребителей отметим, что готовят напиток не из чистого лука. Помимо главного ингредиента в составе значатся вода, лимоны и мёд. Те, кто пробовал Онионад, отмечают, что пахнет лучком он дай боже, но сам вкус можно сравнить с яблоком.

Лимонад со вкусом одуванчика и лопуха

Lemonardo

Как только прочитаешь на бутылочке напитка, что за вкус предлагает производитель, то сразу же мысленно тянешься пожать руку тем, кто это придумал. Это же надо какая фантазия — одуванчик и лопух! Но вдруг оказывается, что это не инновация и нетривиальный полёт мысли создателей, а старинный английский рецепт (аж 1265 года!), руку к которому приложил сам Фома Аквинский. Но это по легенде, а кто на самом деле догадался смешать лопухи и одуванчики остаётся загадкой. Производитель утверждает, что у лимонада мягкий, травяной вкус, что, собственно, и не удивительно.

Газировка со вкусом бекона

Rocket Fizz

Вообще, ребята из компании Rocket Fizz жгут. Каких только вкусов нет в их ассортименте! Лимонады со вкусом тако, крылышек баффало, пирогов, да бекона в конце концов — это запросто! Вероятно, эти напитки со вкусом твёрдой пищи были созданы для самых ленивых людей в мире: хочется кушать, но лень пережёвывать? Да не проблема — выпей бекончик! 🙂

Лимонад со вкусом травы

Rocket Fizz

Ещё один шедевр от Rocket Fizz — содовая со вкусом травы. И это вам не классический тархун или более экзотический базилик и компания. Это вкус газона. Пробовали когда-нибудь? Нет? Ну, в таком случает вам не придётся лежать в траве, отмахиваясь от улиток и собачьих сюрпризов ради того, чтобы понять, что же это за вкус такой — Rocket Fizz уже обо всём позаботились!

Содовая со вкусом сливочного масла

Rocket Fizz

Обещаем, что это последний представитель компании Rocket Fizz в нашем обзоре (да, удержаться сложно, потому что их лимонады просто поражают воображение и хочется рассказать обо всех). Итак, перед вами лимонад со вкусом масла.

Честно, даже не представляем, какой он на вкус, но, судя по тому, что в составе есть соль, вкус должен быть контрастным и довольно необычными. Может быть что-то вроде солёной карамели, только без карамели? В любом случае, эта газировка будет идеально сочетаться с нашим следующим героем.

Лимонад со вкусом попкорна и карамели

Crazy Mix

Вряд ли лимонад со вкусом попкорна сильно отличается от продукта, которым был вдохновлён, но сам факт того, что больше не придётся шуршать и хрустеть вкусняшкой, вызывает некоторое смятение и вопросы вроде: «А так ли ты хорош, мистер попкорновый лимонад?»

Газировка со вкусом йогурта

Ramune

Ничего необычного, просто вкус газированного йогурта. Газированного йогурта? Звучит, как вызов!

Напиток со вкусом угря

Japan Tobacco Inc.

Японский производитель оказался на голову выше всех остальных и явил миру газировку из угря. Да, из настоящего угря. Производят этот чудо напиток из экстрактов головы и костей несчастной рыбины, а также дополняют всё это дело витаминами. То есть вкус газировки идентичен обычному поджаренному солёному угрю, только с пузырьками.

Идея, конечно, может показаться немного бредовой, но если углубиться в суть, то имеет место. Дело в том, что многие японцы считают, что употребление угря повышает выносливость, когда на улице адское пекло. В общем, будем считать, что к лету вы готовы 🙂

Розовый лимонад

SEPOY&Co

На фоне экстравагантных вкусов газировок, лимонад со вкусом розы может показаться простоватым. С другой стороны, красота и заключается в простоте. Да и как назвать напиток банальным, если в его состав входят ароматические розовые масла, то есть вы буквально пьёте розу. Уровень эстетики — максималочка!





Лимонад со вкусом сыра с голубой плесенью

W.T. Heck

Для любителей ароматного сыра — это новая и весьма необычная грань привычного вкуса (если так можно сказать о разнообразной вкусовой палитре голубых сыров). Тем не менее, как утверждают те, кто пробовал данный вид газировки, испить стаканчик голубого зелья стоит.

Несмотря на излишнюю сладость и конфетное послевкусие, лимонад гармонично совмещает в себе сливочные сырные нотки и привкус той самой плесени, ради которой всё и затевалось. С другой стороны, дегустатор не советует пить этот лимонад тем, кто не любит «плеснючий» сыр. Но ведь любопытно же?

Огуречный лимонад

MR. Q. Cumber

Если сравнивать с другими представителями лимонадного мира, то огуречный лимонад не выглядит таким уж вызывающим. С другой стороны, наверное, мало найдётся людей, кто решил бы попробовать выжать огурец и смешать его с минералкой. А глядите-ка, нашёлся такой умелец. В общем, хоть сама идея и звучит странновато, но почему-то возникает исключительно освежающая ассоциация.

К слову, помимо лимонада из сока свежих огурцов, в нашем удивительном мире существует лимонад и из маринованных огручиков. В общем, огурец, так сказать, молодец! 🙂

Лимонад со вкусом говядины

Beefdrinker Teriyaki Beef Jerky Soda

И не просто со вкусом говядины, а вяленой говядины, а это вам не то! Но подождите, обычное классическое пиво называют жидким хлебом, и если его соединить с жидким мясом, то получится жидкий бутерброд? Неплохо!

Содовая со вкусом «Арбуз и халапеньо»

De La Calle

Казалось бы, где арбузы, а где острый перчик халапеньо. Но производители решили, что эти два продукта вполне себе сочетаются друг с другом. Не знаем почему, но сразу вспомнилась шутка про мышей, которые плакали и кололись, но продолжали есть кактус 🙂

Газировка со вкусом индейки с подливкой

Jones Soda Co.

Ещё один мясной напиток, но на этот раз это традиционное блюдо, подаваемое на День благодарения. Какие ассоциации возникают у вас при мысли о том, что вам предстоит выпить индейку с соусом? Наверняка в голове возникают мысли о жирном мясном бульоне. Подобное представление о столь необычном напитке понятно, но всё же это лимонад, поэтому данный напиток объединяет в себе и сладость, и солёные нотки, и пикантность, но самое главное — вы отчётливо почувствуете вкус самого блюда. Некоторые дегустаторы отмечают вкус газировки как «приятно-отвратительный), но при этом отмечают, что не настолько отвратительный, как ожидалось.

Сирень и крыжовник

OSHEE

Если вы хоть немного знакомы во вселенной Ведьмака, то по одному названию газированного напитка поняли, о чём тут, собственно, речь. И если в произведениях говорилось об аромате духов прекраснейшей из чародеек, то производители данной газировки пошли ещё дальше — они буквально решили попробовать Йеннифэр на вкус! Весьма смело, друзья! Стоит отметить, что это не совсем газировка в привычном понятии, это газированный витаминный напиток, а это совсем другое, чтобы вы понимали 🙂

На самом деле, оригинальных вкусов лимонадов такое огромное количество, что рассказать вообще обо всех просто не представляется возможным. Но и данный список газировок позволяет собрать вполне себе полноценный обед, и даже жевать ничего не нужно!