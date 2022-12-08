. 18 забавных названий конфет, производители которых позаботились не только о вкусе, но и о вашем настроении
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18 забавных названий конфет, производители которых позаботились не только о вкусе, но и о вашем настроении

18 забавных названий конфет, производители которых позаботились не только о вкусе, но и о вашем настроении

Конфеты делают нашу жизнь слаще в прямом смысле этого слова. А их производители и креативщики делают названия этих сладостей такими смешными и местами нелепыми, что сложно посмотреть на это чудо без улыбки. Может, это маркетинговый ход или слишком богатая фантазия их создателей? Но что бы это ни было, забавляют эти фантики знатно. Поэтому скорее листайте ниже, поднимайте себе настроение и приглядывайте конфетки для подарков. Ведь сладкие презентики любят многие!

Летом их отваги хоть отбавляй

bagira_x8x_

Всё отлично, только ничего непонятно

Tratatam86

Прекрасная компашка собралась

lisenok_tolstoschek

Пока Пашка кокосится, Машка на юге, а я в шоколаде :)))) Мужских слёз только не хватает ;)))) 

Мы вас услышали.

Встречаем! Конфеты «Слеза мужчины»

NOXiousFOX

Предположительная причина мужских слёз — конфеты «Укус женщины»

Fetzig

Только не показывайте эти конфетки Евгениям, а то ещё обидятся

strekoza_doma

Заинтриговали

GoshaFlyp

Интересно, какая у них начинка?

Девчачий клуб

vasya01001

Плотник Василий сгодился на вкусные конфеты

irinak_178

Туда же попал и кочегар Пётр

karlson76

Дорого, богато

ushin83

Очумелый шмелик и ёшкина коровка

frozenfrozen

Приятно познакомиться!

Metallica1976

Больше никакого мяса, только овощи и фрукты

KotikPower

Дедуля и его яркие воспоминания

MinonaFeona

Не козырной, конечно, но тоже сойдёт

mnogonasral

Со вкусом коооого?

Ramireztlt

Ура, через два дня снова на работу!

SeleneSelenovna

Но в честь такого праздника можно и конфеткой подкрепиться.

Бонус: в этом случае забавляет не столь название конфетки, сколько её начинка

buntatrue

А здесь мы собрали для вас 15 ярких чехлов для телефонов, чей дизайн поражает и удивляет одновременно.

# Интересное
По материалам: twizz

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