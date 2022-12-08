. 18 забавных названий конфет, производители которых позаботились не только о вкусе, но и о вашем настроении

Конфеты делают нашу жизнь слаще в прямом смысле этого слова. А их производители и креативщики делают названия этих сладостей такими смешными и местами нелепыми, что сложно посмотреть на это чудо без улыбки. Может, это маркетинговый ход или слишком богатая фантазия их создателей? Но что бы это ни было, забавляют эти фантики знатно. Поэтому скорее листайте ниже, поднимайте себе настроение и приглядывайте конфетки для подарков. Ведь сладкие презентики любят многие!

Летом их отваги хоть отбавляй

Всё отлично, только ничего непонятно

Прекрасная компашка собралась

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Пока Пашка кокосится, Машка на юге, а я в шоколаде :)))) Мужских слёз только не хватает ;))))

Мы вас услышали.

Встречаем! Конфеты «Слеза мужчины»

Предположительная причина мужских слёз — конфеты «Укус женщины»

Только не показывайте эти конфетки Евгениям, а то ещё обидятся

Заинтриговали

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Интересно, какая у них начинка?

Девчачий клуб

Плотник Василий сгодился на вкусные конфеты

Туда же попал и кочегар Пётр

Дорого, богато

Очумелый шмелик и ёшкина коровка

Приятно познакомиться!

Больше никакого мяса, только овощи и фрукты

Дедуля и его яркие воспоминания

Не козырной, конечно, но тоже сойдёт

Со вкусом коооого?

Ура, через два дня снова на работу!

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Но в честь такого праздника можно и конфеткой подкрепиться.

Бонус: в этом случае забавляет не столь название конфетки, сколько её начинка

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А здесь мы собрали для вас 15 ярких чехлов для телефонов, чей дизайн поражает и удивляет одновременно.