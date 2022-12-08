. 20 самых-самых красоток всех времён, которые были признаны таковыми не модными журналами, а обычными людьми
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20 самых-самых красоток всех времён, которые были признаны таковыми не модными журналами, а обычными людьми

20 самых-самых красоток всех времён, которые были признаны таковыми не модными журналами, а обычными людьми

Красота — вещь субъективная. У каждого человека на планете взгляд на привлекательность настолько уникальный, что всем договориться и прийти к какому-то единому мнению фактически невозможно. Однако это не мешает людям составлять различные рейтинги и топы самых красивых и привлекательных.

На этот раз интернет-пользователи приняли участие в голосовании на сайте Ranker, который решил выяснить, кто среди знаменитостей является самой красивой женщиной всех времён. В голосовании приняли участие 5,8 миллионов человек. За титул боролись сотни претенденток. Однако мы предлагаем вам взглянуть на двадцатку счастливиц, которые, по мнению пользователей, стали самыми достойными.

Дайан Лейн — 20 место

Gilbert Carrasquillo

Натали Вуд — 19 место

Silver Screen

Холли Берри — 18 место

Axelle

Джейн Сеймур — 17 место

janeseymour

Кейт Бекинсейл — 16 место

katebeckinsale

Элизабет Тейлор — 15 место

API

Фильмов о Клеопатре снято немало, но картину с участием Элизабет Тейлор знают почти все. Сложно не обратить внимание на столь яркую и запоминающуюся игру. Кстати, роль Клеопатры стала одной из наиболее известных в карьере актрисы.

Натали Портман — 14 место

Steve Granitz

Жаклин Смит — 13 место

realjaclynsmith

Мишель Пфайффер — 12 место

michellepfeifferofficial

Элизабет Хёрли — 11 место

elizabethhurley1

Джессика Альба — 10 место

jessicaalba

Кэтрин Зета-Джонс — 9 место

catherinezetajones

Сальма Хайек — 8 место

salmahayek

Софи Лорен — 7 место

Donaldson Collection

За свою актёрскую карьеру восхитительная Софи Лорен снялась почти в 100 фильмах. Ей посчастливилось поработать с легендами кино, среди которых Чарли Чаплин, Жан-Поль Бельмондо, Фрэнк Синатра и многие другие.

Шарлиз Терон — 6 место

charlizeafrica

Скарлетт Йоханссон — 5 место

scarlettjohanssonworld

Мэрилин Монро — 4 место

Sam Shaw

Грейс Келли — 3 место

Silver Screen

Грейс Келли имела непродолжительную актёрскую карьеру. Она снялась в 10 фильмах и получила один Оскар. Однако её красота и актёрская игра по-прежнему вызывают восхищение у людей.

Ракель Уэлч — 2 место

Harry Langdon

Ракель Уэлч — актриса и эталон красоты США в 70-х. Она не может похвастаться ролями в крупных фильмах, но зато она заложила новые стандарты красоты, многие из которых актуальны до сих пор.

Одри Хепбёрн — 1 место

Donaldson Collection

Несмотря на итоги, каждая из девушек достойна первого места. Все участницы рейтинга прекрасны и неотразимы по-своему. Посмотреть на знаменитостей, занявших другие позиции, и отдать за них свой голос можно здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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