20 самых-самых красоток всех времён, которые были признаны таковыми не модными журналами, а обычными людьми
Красота — вещь субъективная. У каждого человека на планете взгляд на привлекательность настолько уникальный, что всем договориться и прийти к какому-то единому мнению фактически невозможно. Однако это не мешает людям составлять различные рейтинги и топы самых красивых и привлекательных.
На этот раз интернет-пользователи приняли участие в голосовании на сайте Ranker, который решил выяснить, кто среди знаменитостей является самой красивой женщиной всех времён. В голосовании приняли участие 5,8 миллионов человек. За титул боролись сотни претенденток. Однако мы предлагаем вам взглянуть на двадцатку счастливиц, которые, по мнению пользователей, стали самыми достойными.
Дайан Лейн — 20 место
Натали Вуд — 19 место
Холли Берри — 18 место
Джейн Сеймур — 17 место
Кейт Бекинсейл — 16 место
Элизабет Тейлор — 15 место
Фильмов о Клеопатре снято немало, но картину с участием Элизабет Тейлор знают почти все. Сложно не обратить внимание на столь яркую и запоминающуюся игру. Кстати, роль Клеопатры стала одной из наиболее известных в карьере актрисы.
Натали Портман — 14 место
Жаклин Смит — 13 место
Мишель Пфайффер — 12 место
Элизабет Хёрли — 11 место
Джессика Альба — 10 место
Кэтрин Зета-Джонс — 9 место
Сальма Хайек — 8 место
Софи Лорен — 7 место
За свою актёрскую карьеру восхитительная Софи Лорен снялась почти в 100 фильмах. Ей посчастливилось поработать с легендами кино, среди которых Чарли Чаплин, Жан-Поль Бельмондо, Фрэнк Синатра и многие другие.
Шарлиз Терон — 6 место
Скарлетт Йоханссон — 5 место
Мэрилин Монро — 4 место
Грейс Келли — 3 место
Грейс Келли имела непродолжительную актёрскую карьеру. Она снялась в 10 фильмах и получила один Оскар. Однако её красота и актёрская игра по-прежнему вызывают восхищение у людей.
Ракель Уэлч — 2 место
Ракель Уэлч — актриса и эталон красоты США в 70-х. Она не может похвастаться ролями в крупных фильмах, но зато она заложила новые стандарты красоты, многие из которых актуальны до сих пор.
Одри Хепбёрн — 1 место
Несмотря на итоги, каждая из девушек достойна первого места. Все участницы рейтинга прекрасны и неотразимы по-своему. Посмотреть на знаменитостей, занявших другие позиции, и отдать за них свой голос можно здесь.