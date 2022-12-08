. Аделина Сотникова запечатлелась на прогулке со своим первенцем

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова вышла погулять с месячным малышом и поделилась кадрами с прогулки. Аделина Сотникова является известной фигуристкой. Она не только завоевала множество наград, но и стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Однако она завершила карьеру. Недавно спортсменка раскрыла подробности из личной жизни. В этом году Сотникова впервые стала мамой. Она сообщила о радостной новости в соцсети. Однако фигуристка предпочла не раскрывать пол ребенка и имя. Пока она также редко делится снимками с малышом.«1 месяц - МАМА ✨ «1 месяц - СЧАСТЬЯ ✨1 месяц - бесконечной ЛЮБВИ ✨ Время так пролетело… только недавно ходила с животиком, а уже целый месяц наше сокровище с нами 🐣❤️ ✨», - поделилась счастьем молодая мама. Пока многие фигуристы участвует в соревнованиях, Аделина наслаждается своим новым статусом. Она поделилась кадрами с прогулки. Спортсменка в белоснежном пуховике и алых брюках с коляской появилась в парке.«Зима — сколько пингвинов вы встретили в городе?» — написала Аделина.Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что ей идет новый статус.«Милашки», «Ох, какое все белое», «Счастливая мама», «Милота дня», «Очень красивая», «Очень стильная», «Как приятно на вас смотреть», — стали писать подписчики.